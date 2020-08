Отвлечена преди 34 години: Майка прегърна дъщеря си отново

34 години, след като трите й дъщери са отвлечени от баща им и изведени в чужбина, Джаки Салех успя да прегърне едната от тях. Драматичната история с щастлив край разказват Би Би Си и "Мирър".

Когато преди 34 години съпругът на Джаки взима децата и напуска Великобритания, младата майка е с разбито сърце и не вярва, че повече ще ги види.

„Тогава моят свят се разпадна. Те ми бяха жестоко отнети. Това не трябва да се случва никога на никого. Никоя майка не трябва да го преживява”, заявява Джаки.

