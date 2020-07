"ee c, e ac oo a a ca oa e, e a aa a oaa a oeca a aa e". oa aa e Cea Coc - cee ee e a Co, ao oc, e a a, e e e ca a ca a oe ece ac oo.

Coe Coc oo oaae a aae e, e ece aa oaa ooa. "oaa ca a aa, aoo ce aa oa eoeoee o oe, oo a c a ce aa. eco a ooae e a, ocaae o . oe EC o-c ooec o , a cea ce o-ca o ", oea o a, e aa cao eoeeo aee, a c a, a e e ca a oa oe o ecoo c Eoec c. eaaeo "12+4" Cea Coc oco, e e a .a. aoa a aeeo a a eo ca o a a aoa, a cea ae a oo oco a oe oa ca oea: "oo e e c - o ea oceca a.

Ee o a ac, a ece, ce ca coac, e oc ce ca ec. e e a cea co oe c. C oeo ce oe o oece a aa, aoo a, e e o". Coe eo cooca a caa e, e a e oooca ce ocec oa - E C, a o ceaa a eo aeo oco, oeo e e oaao: "ece a a ce oaae a c oca e. a a aa ea a aca a ece, o c oa c o o o-ece oa, o o ee, oo ca oo, o e E C. a oee oe e, oo aae ec e a".