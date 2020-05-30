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Министри, сред които и Горанов, разпитвани по време на разследването срещу Божков

30 май 2020, събота / 14:54; Коментари: 0
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Министри, сред които и Горанов, разпитвани по време на разследването срещу Божков
БГНЕС

По наказателното производство, водено срещу обвиняемия Божков и още доста обвиняеми лица са разпитани няколко министри, включително министър Горанов, разпитвани са и зам.-министри и председатели на държавни комисии, и държавни агенции. Това съобщи прокурор Ангел Кънев, предаде БГНЕС.

Финансовият министър е бил разпитан още в началото на месец май.

Кънев посочи, че свидетелят Горанов бил разпитан изключително подробно лично от него по това наказателно производство. „Мога да подчертая, че по това дело са разпитвани като свидетели и други зам.-министри и министри. Събират се доказателства изключително интензивно. Проверяват се всички изложени от обвиняемия Божков и останалите обвиняеми факти и обстоятелства“, заяви Кънев.



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