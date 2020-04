Пентагонът официално пусна три кратки видеоклипа на срещи с НЛО в Америка

Send to Kindle

Пентагонът официално пусна три кратки видеоклипа, показващи "неидентифицирани въздушни явления", които преди това бяха излъчени и от частна компания.

Видеоклиповете показват неидентифицирани летящи обекти, които се движат бързо и са записани от инфрачервени камери. Два от материалите съдържат гласове на хора, които реагират с удивление колко бързо се движат обектите. Чува се и предположение, че това може да е дрон.



Военноморските сили по-рано признаха истинността на видеоклиповете през септември миналата година. Официално ги пускат сега, „за да се изяснят неяснотите от страна на обществеността относно това дали кадрите, които циркулират, са истински, или дали има нещо повече във видеоклиповете“, според говорителката на Пентагона Сю Гоф.



"След задълбочен преглед, департаментът установи, че разрешеното пускане на тези некласифицирани видеоклипове не разкрива чувствителни способности или системи," казва Гоф в изявление, "и не възпрепятства последващи разследвания на военни космически инвазии от неидентифицирани въздушни явления. "

Видеоклиповете бяха пуснати за първи път между декември 2017 г. и март 2018 г. от To The Stars Academy of Arts & Sciences, компания, съосновател на бившия музикант Blink-182 Том ДеЛондж, който казва, че изучава информация за неидентифицирани въздушни явления.



През 2017 г. един от пилотите, който е видял един от неидентифицираните обекти през 2004 г., каза пред CNN, че обектите се движат по начини, които не може да обясни.

"Когато се приближих до него ... той бързо се ускори на юг и изчезна за по-малко от две секунди", каза пенсионираният пилот на ВМС на САЩ Дейвид Фравър. "Това беше изключително рязко, като топка за пинг-понг, отскачаща от стена”.

Преди това Пентагонът е проучвал записи на въздушни срещи с неизвестни обекти като част от затворена отскоро класифицирана програма, която стартира по молба на бившия сенатор Хари Рийд от Невада. Програмата стартира през 2007 г. и приключи през 2012 г. според Пентагона, тъй като те прецениха, че има по-високи приоритети, които се нуждаят от финансиране