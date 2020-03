M3 Communications Group, Inc. предоставя безплатен медиa мониторинг за коронавируса на бизнеса в България

Водещата PR компания M3 Communications Group, Inc. ще предоставя на бизнеса безплатен медиен мониторинг на ситуацията с разпространението на коронавируса в България. Услугата може да бъде използвана безвъзмездно в рамките на една работна седмица, считано от следващия понеделник (30 март 2020 г.). Експертите от HeadLine, компанията за медиа мониторинг и анализи, част от М3 Communications Group, Inc., ще подготвят ежедневен анализ, включващ най-актуалната информация за развитието на епидемиологичната обстановка и мерките, предприети от отговорните институции, както и всички важни новини за бизнеса.Компаниите, които желаят да се възползват от безплатния медиа мониторинг за коронавируса, могат да заявят услугата на email: office@headline.bg . Анализът ще бъде изпращан веднъж дневно (или няколко пъти при извънредни новини) на български или английски език (според предпочитанията на клиента).„Компанията ни за медиа мониторинг и медиа анализи HeadLine винаги се стреми не просто да следва най-актуалните тенденции, но и да налага нови. В отговор на ситуацията, породена от разпространението на COVID-19, нашият екип разработи иновативна услуга, която помага на клиентите ни да се информират за случващото се по бърз и удобен начин. Решихме в продължение на една седмица да предоставяме безплатно мониторинг за коронавируса на всички компании, които имат нужда от това. Целта ни е да подкрепим българския бизнес, който в момента е изправен пред сериозни предизвикателства“, коментира Максим Бехар, CEO на HeadLine и М3 Communications Group, Inc.Друга мярка, предприета от М3 Communications Group, Inc. в отговор на ситуацията, предизвикана от разпространението на COVID-19, e предоставянето на про боно консултантски услуги на неправителствени организации. Целта е те да бъдат подпомогнати, за да комуникират ефективно ключови послания за здраве и безопасност на най-уязвимите групи.