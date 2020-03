В класация на IFPI: bad guy на Били Айлиш е най-успешният сингъл в света за 2019

Една песен, създадена в спалня с размер на кибритена кутия със съвсем първична звукозаписна техника стана най успешният дигитален сингъл в света за 2019 г., съобщават от Българска асоциация на музикалните продуценти (БАМП). bad guy на Били Айлиш оглави годишната класация на Международната федерация на звукозаписната индустрия (IFPI). bad guy е петият сингъл от първия албум на 18-годишната изпълнителка - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?. Песента незабавно стана хит и оглави класациите в над 15 страни по цял свят, сред които големи пазари като САЩ, Австралия, Канада и Мексико.

bad guy стана втората най-стриймвана от Spotify песен глобално за миналата година, а по данни на Shazam е най-търсеното парче онлайн през 2019. 2 През януари bad guy бе обявен за Запис на годината и Песен на годината от 62-то издание на „Грами“, превръщайки Айлиш в най-младия артист-изпълнител в историята на наградите, получил престижните отличия в тези категории, припомнят от БАМП. Франсес Муур, Главен изпълнителен директор на IFPI, каза по този повод: “Били Айлиш превзе целия свят с прекрасния си глас и предизвикателното си звучене. Тя е артист, който в песните си третира важни човешки проблеми като психичното здраве и с това импонира на своите многобройни фенове. Желаем й от сърце успех и през настоящата година, която се очертава изключителна за нея.” Old Town Road на Lil Nas X е втори в чарта на най-успешните на сингли за миналата година.

Артистът, който направи вайръл сензация в платформата TikTok, застана начело на множество класации през 2019-та. Мелодичният му хибрид от хип-хоп и кънтри счупи рекорда за най-продължително пребиваване на първо място в класацията на Billboard - Hot 100 chart. Señorita - прекрасният дует на Шон Мендес и Камила Кабейо, заема престижното трето място в класацията на IFPI. Тази колаборация е втора за двамата артисти и бързо достигна № 1 в Billboard Hot 100 на Щатите, като оглави и други музикални класации в 35 страни по света, сред които Обединеното кралство, Австралия и Канада. Señorita е най-стриймваната песен на Spotify в световен мащаб през 2019 г. Класацията на IFPI Global Digital Single 2019 е втората от поредицата годишни световни класации на музикалната индустрия, след обявяването на Тейлър Суифт за най-успешен световен изпълнител за 2019 година в началото на март тази година. Класациите на IFPI Global Digital Singles са единствените, които отчитат точно потреблението на различните сингли в световен мащаб на база данните за аудио стрийминг, видео стрийминг и брой на постоянни тегления онлайн през съответната година. Крайният резултат отразява и претегля относителната стойност на всеки от посочените видове цифрово използване.