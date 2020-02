Максим Бехар e Employer Brand Leader на годината

Send to Kindle

Световно признатият PR експерт Максим Бехар спечели първо място в категория Employer Brand Leader на годината в престижния конкурс Employer Branding Awards, организиран от b2b Media. Собственикът и мениджър на една от водещите PR компании в България M3 Communications Group, Inc. получи отличието на стилна церемония лично от Надя Маринова, председател на журито и главен редактор на b2B Media.



Максим Бехар бе награден за успехите си като CEO на М3 Communications Group, Inc., която от 25 години следва най-високите стандарти в PR бизнеса и е лидер на пазара. Много впечатляващи са и международните постижения на PR експерта, който е автор на една от най-добрите книги за комуникации в момента „Световната PR революция“, както и бивш Президент на Световната PR организация ICCO.



„Когато създадох M3 Communications Group, Inc., имах една основна цел – да работя с щастливи хора. 25 години по-късно виждам, че тази мечта е реализирана. Нашите служители са не само щастливи и мотивирани, но и истински лидери. Това е бъдещето за всички компании – да създават лидери, които не се страхуват да взимат решения и могат да се справят с всяка ситуация“, заяви Максим Бехар, след като получи наградата за Employer Brand Leader на годината.



Employer Branding Awards се организира от b2b Media и отличава бизнеси и личности със значими постижения в изграждането и утвърждаването на работодателски марки и в развитието на таланти. Победителите в конкурса се избират от независимо жури, съставено от видни експерти.