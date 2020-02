Южнокорейскит "Паразит" обра точките и е големият победител на Оскарите

Send to Kindle

Южнокорейският „Паразит“ на режисьора Пон Джун Хо е големият победител на тазгодишната церемония по връчване на престижните награди “Оскар”. Лентата беше отличена за най-добър филм и най-добра режисура. По-рано той спечели награда в категорията с променено име – международен филм и най-добър оригинален сценарий.

„След като спечелих най-добрия чуждоезичен игрален филм, мислех, че съм свършил за деня и бях готов да се отпусна“, каза режисьорът, след като победи в категорията най-добър режисьор имена като Сам Мендес, Мартин Скорсезе, Куентин Тарантино и Тод Филипс.

„Когато бях малък и учех кино, имаше една поговорка, която издълбах дълбоко в сърцето си:„ Най-личното е най-креативното. Този цитат е от нашия велик Мартин Скорсезе”, каза Пон и предизвика овации за Скорсезе. След това той допълни: “Когато хората в САЩ не бяха запознати с моите филми, Куентин винаги поставяше моите филми в неговия списък.”

“Куентин, обичам те”, каза той на английски, като по-късно добави, че би искал да раздели трофея на пет с всички номинирани.

„Паразит“ беше удостоен с „Оскар“ най-добър оригинален сценарий и разказва за млад мъж от бедно семейство, който случайно получава възможността да стане възпитател в богат дом.

Хоакин Финикс получи първия Оскар в кариерата си за „Жокер“, като грабна наградата от другите номинирани в категорията най-добър актьор в главна роля – Антонио Бандерас, Леонардо Ди Каприо, Адам Драйвър и Джонатан Прайс. Първата му награда на Академията е след месеци спорове около историята за произхода на Жокера, която разпали опасения от подстрекателство към насилие. “Споделяме една и съща любов, любовта към филма. Тази форма на изразяване ми даде най-необикновения живот”, каза актьорът, преди да се впусне в емоционален призив към Холивуд да “използва гласа си за безгласните” и “да се бори срещу несправедливостта . “

Той завърши речта си със почит към брат си Ривър, който почина от свръхдоза през 1993 г. на 23 години. “Бягайте към спасението с любов и ще последва мир”, каза Феникс, цитирайки брат си.

Рене Зелуегер спечели “Оскар” за най-добра актриса в неделя за ролята си на американската икона Джуди Гарланд в “Джуди” – втората награда Оскар в кариерата й. Тя успя да пребори другите номинирани Синтия Ериво – за ролята на Хариет Тъбман в „Хариет“, Скарлет Йохансон – за ролята на Никол Барбър в „Брачна история“, Сърша Ронан – за ролята на Джозефин „Джо“ Марч в „Малки жени“, Чарлийз Терон – за ролята на Мегин Кели в „Бомба със закъснител“.

Брад Пит спечели първия си “Оскар” за поддържащата си роля на уволнен каскадьор в одата на Куентин Тарантино за 60-те години, “Имало едно време … в Холивуд”. Пит беше отличен на фона на конкуренцията от бивши носители на „Оскар“: Джо Пеши, Ал Пачино, Антъни Хопкинс и Том Ханкс. “Аз съм малко заблуден. Не съм човек, който да поглежда назад, но това ме накара да го направя”, каза Пит пред публиката в Долби тиатър.

Наградата „Оскар“ за поддържаща роля спечели Лора Дърн във филма “Брачна история”. Скарлет Йохансон, Флорънс Пю , Марго Роби, и Кати Бейтс също се състезаваха за победата в категорията за най-добра поддържаща женска роля.

“Играта на играчките 4” получи “Оскар” за най-добър анимационен филм – третата златна статуетка за иновативния франчайз на Pixar за колекция от играчки, стойността на приятелството и приемането на промяната. “Играта на играчките 3” спечели същата награда през 2011 г., както и “Оскар” за най-добра оригинална песен – признание за компютърно анимираните филми, създадени от Disney.

Носителят на “Оскар” за най-добър адаптиран сценарий е филмът „Jojo Rabit“, режисиран от Тайка Уайтити по романа на Кристина Лененс. Филмът разказва за 10-годишно немско момче, което губи баща си и се опитва да намери своето място в света. Номинираните в тази категория бяха „Двамата папи“ „Ирландецът“, „Жокера“, „Малки жени“.

„The Neigbor’s Window“ спечели “Оскар” за най-добър късометражен игрален филм. Автор на сценария и режисьор е Маршъл Къри. Лентата разказва за домакиня и майка на три деца, чийто живот се променя, когато млада двойка се настанява в къщата отсреща.

Филмът “Имало едно време в Холивуд” на режисьора Куентин Тарантино е удостоен с “Оскар” за най-добра постановка.

Филмът „Малки жени“ спечели в категорията за най-добри костюми и е режисиран от Грета Гервиг по романа на Луиз Мей Алкот.

Филмът „Американска фабрика“ получи „Оскар“ в категорията за най-добър документален филм. Лентата на режисьорите Стивън Бонар и Джулия Райхерт разказва за връзката между китайските и американските работници във фабриката. Претенденти в тази категория бяха “Пещерата”, “Honeyland“,”Ръбът на демокрацията” и “За Сама”.

В категорията „най-добър кратък документален филм“ отличието отиде при „Да се учиш да караш скейтборд във военна зона (ако си момиче)”“, режисиран от Карол Дусингер. Другите номинирани бяха „В отсъствие“, „Животът ме завладява“, “Walk Run Cha-Cha” и „St. Louis Superman“.

Филмът “Форд срещу Ферари“ и “1917” бяха наградени с “Оскар” в категориите за звук и звукови ефекти. Американско-френската драма „Форд срещу Ферари“, режисирана от Джеймс Манголд, беше отличена с наградата за най-добър звуков монтаж. Филмът разказва за връзката на автомобилния дизайнер Карол Шелби от САЩ и британския състезател Кен Майлс. Те решават да създадат нов спортен автомобил за Световната купа във Франция през 60-те години. Номинирани в тази категория бяха “1917”, “Жокера”, “Имало едно време … в Холивуд” и “Междузвездни войни: Възходът на Скайуокър“.

Филмът “1917” спечели “Оскар” за най-добър звук. Той е режисиран от Сам Мендес и разказва за Първата световна война и двама млади британски войници. Номинирани в тази категория бяха „1917”, „Жокера”, „Имало едно време в Холивуд”, „Форд срещу Ферари” и „Ad Astra“.

Певецът Елтън Джон и авторът на текста на песента (I’m gonna) love me again” Бърни Топин получиха “Оскар” за най-добра песен във филма “Rocketman” За Елтън Джон това е вторият Оскар. Той получава първата си златна статуетка през 1995 г. за песента „Can you feel the love tonight“ за пълнометражния анимационен филм „Цар лъв“.