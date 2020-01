Забележителното филмово събитие „1917“ на Сам Мендес е вече в кината

Носителят на „Оскар“ Сам Мендес, режисьор на 007: Координати Скайфол, Снайперисти, Път към отмъщение и Американски прелести, обръща неповторимия си творчески поглед към Първата световна война с епичната военна драма 1917. В разгара на Първата световна война, на двама млади британски войници – Скофийлд (Джордж МакКей, Captain Fantastic) и Блейк (Дийн-Чарлс Чапман), е възложена привидно невъзможна мисия. В надпревара с времето, те трябва да пресекат вражеската територия и да доставят съобщение, което ще спре смъртоносна атака над стотици войници, сред които е и родният брат на Блейк. 1917 е режисиран от Сам Мендес, който е автор на сценария заедно с Кристи Уилсън-Кернс (Penny Dreadful). Филмът е продуциран от Мендес, Пипа Харис (Пътят на промените, Away We Go), Джейн-Ан Тенгрен (The Rhythm Section, Спектър), Калъм МакДугал (Мери Попинз се завръща, 007: Координати Скайфол), Брайън Оливър (Рокетмен, Черен лебед). Връщаме се през 1917 на 24 януари 2020.