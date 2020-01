България на 58-о място в света в класацията за най-добрите страни в света

Send to Kindle

България е на 58-мо място сред 80 страни в света, според годишната класация на най-добрите страни в света (U.S. News Ranks 2020 Best Countries) на “US News and World Report“. В класацията за 2020 година страната ни се изкачва от 67-мо място през 2019 г.

Петото издание на глобалното проучване показва дългосрочни притеснения относно неравенството, технологиите и изменението на климата – и бърз спад в доверието на света към САЩ. Общото класиране на най-добрите държави измерва глобалната ефективност по различни показатели.

На първите места в класацията са Швейцария, Канада, Япония, Германия и Австралия. Великобритания и САЩ се нареждат на шесто и седмо място. Швеция и Нидерландия са на осмо и девето, а челната десятка се допълва от Норвегия.

От балканския регион в класацията влизат също и Гърция (на 27 място), Турция (на 35), Хърватия (44), Румъния (54), Словения (56), Сърбия (72).

За подредбата на България на въпросната позиция изданието посочва няколко причини, акцентирайки върху фактори, които според него са възлови за нашата страна.

„Разположена в югоизточния край на Балканите, България свързва Европа и Азия. Местоположението й я прави обект на нашествия в миналото, но също така й помага да развие богата култура – страната е родното място на кирилицата“, се казва в анализа, придружаващ подредбата.

Според информацията „Световната банка класифицира България като страна с доход над средния“.

„България има добре образована работна сила, но се смята за най-бедната нация в Европейския съюз. Сред предизвикателствата, пред които е изправена, са проблеми с корупцията и организираната престъпност“, продължава запознаването от изданието със страната ни и продължава:

„България се определя като светска държава, която гарантира свобода на религиозното изразяване“.

В рамките на класацията, като допълнителна подредба са класифицирани и няколко отделни показателя. Сред тях се открояват например „възможност за развлечение и приключения“, според които сме на 52-ро място; „обществен климат“ (32-ро място), в който влизат критерии като уважаване правото на собственост, равенство между половете, грижи за околната среда, човешки права, религиозна свобода; „възможност за бизнес“ (47-мо място); „качество на живот“ (35-то място).