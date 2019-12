Програмата Dare to Scale на Endeavor ще прерасне в устойчива платформа

Предприемаческата организация и партньорите й от Пощенска банка, ScaleFocus и ИАНМСП отчетоха успешно пилотно издание и висока удовлетвореност сред участниците

Програмата за растеж Dare to Scale, създадена от българския офис на глобалната мрежа Endeavor в подкрепа на предприемачи с голям потенциал, ще продължи и през следващите години, за да насърчи растежа на още повече нови местни бизнеси. Това стана ясно по време на заключителното събитие (Demo Day) от пилотното издание на програмата на 12 декември в София Тех Парк, на което основателите на десетте компании, които участваха в програмата през тази година, представиха проектите и идеите си пред утвърдени бизнес лидери в страната.

Dare to Scale се реализира с основен партньор Пощенска банка и с подкрепата на ScaleFocus и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Програмата за растеж е първата по рода си в България, насочена към бизнеси, които вече са преминали през фазата на стартиране и са в началото на по-мащабното си разрастване. Целта е да се помогне на предприемачите да изградят познания и умения, необходими за разширяването на бизнеса им още преди да са предприели тази стъпка.

В пилотното издание на Dare to Scale участваха основателите на 10 български компании, подбрани сред общо 35 кандидатствали, отговарящи на определени критерии, най-важното от които ̶ дейността да е с потенциал за глобален растеж, без значение от сектора или локацията (виж повече за компаниите в програмата и условията тук). В продължение на 4 месеца, между септември и декември, участниците в програмата преминаха през 8 специализирани обучения и индивидуални менторски сесии, водени от утвърдени мениджъри и предприемачи от мрежата на Endeavor Bulgaria, сред които създателите на Телерик ̶ Васил Терзиев и Светозар Георгиев, съоснователят на BGmenu - Владимир Давчев, сайт мениджърът на Uber ̶ Александър Попов, и други. С предприемачите от 10-те компании в програмата бяха ангажирани повече от 20 бизнес лидери и с тях бяха проведени общо 75 часа менторски сесии. Организаторите на Dare to Scale отчетоха висока степен на удовлетвореност (над 90%) сред участниците в пилотното издание.

Заключителният Demo Day беше кулминацията от програмата Dare to Scale. Участниците получиха възможността да представят своите бизнеси в рамките на 5 минути пред 5-членно жури, съставено от утвърдени имена, сред които:

● Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017)

● Димитър Шумаров, изпълнителен директор и главен финансов директор на Пощенска банка

● Виктор Билянски, съосновател и главен технически директор на ScaleFocus

● Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП

● Сабина Гьошева, съосновател на BY FAR и Endeavor предприемач

На представянето на десетте компании присъстваха също бизнес лидери, ментори и инвеститори от мрежата на Endeavor Bulgaria. Всяка компания беше оценена от журито на база на потенциал за разрастване на бизнеса, стратегия за растеж и презентационни умения, при което бяха отличени три компании с най-много точки:

Frudada, основател - Злателина Бежева Cheese the Queen, основател - Вера Тинкова Moré Noir, основатели Сандра и Карла Клинчеви

Призьорите получиха награди ̶ допълнителни часове индивидуални менторски сесии с бизнес лидери от мрежата на Endeavor, медийно представяне във водещи бизнес медии, както и специални преференции от Пощенска банка. Компанията, класирана на първо място, получи и покана да се присъедини към годишната сбирка на Endeavor - събитие, което събира на едно място селектираните предприемачи, менторите и борда на директорите на българския офис на предприемаческата мрежа.

Ето и част от коментарите и оценките на участниците в заключителния Demo Day на пилотното издание на програмата за растеж Dare to Scale:

Росен Плевнелиев, президент на България (2012-2017):

„Гледаме напред. Тези млади хора имат желание и амбиции да направят нещо и трябва да бъдат подкрепени.“

Димитър Шумаров, изпълнителен директор и главен финансов директор на Пощенска банка:

„Високо оценяваме резултатите от първата програма за растеж у нас Dare to Scale 2019 на Endeavor Bulgaria, която активно подкрепихме като основен партньор. Очаквам тя да продължи да се развива и да се налага като еталон за успех, като модел за израстване на перспективните scale up компании у нас. Поздравления на всички финалисти в първото ѝ издание – вярвам, че участието в Dare to Scale ще има висока добавена стойност за техния бизнес и за разгръщането на плановете им. Ние в Пощенска банка устойчиво насърчаваме предприемачеството и инвестираме целенасочено в екосистемата, защото вярваме, че това е начинът всички участници на пазара да растат и да бъдат конкурентни. Щастливи сме, че с партньорството на Endeavor Bulgaria и с know how на глобалната предприемаческа мрежа Endeavor, можем да допринесем българският бизнес да стане още по-конкурентен и печеливш.“

Виктор Билянски, съосновател и главен технически директор на ScaleFocus:

„Изключително сме щастливи, че имаме възможност да подкрепяме Endeavor и предприемаческата екосистема в България. Надяваме се, че и други успешни компании ще споделят своите знания и постижения, за да може България да се превърне в едно страхотно място за правене на бизнес и развитие на младите хора.“

Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП:

„Благодаря, че Агенцията за малки и средни предприятия е част от програмата. Имаме още какво да надграждаме. Радваме се, че всички участници са млади и амбициозни хора с хубави идеи, които можем да подкрепим.“

Сабина Гьошева, съосновател на BY FAR и Endeavor предприемач:

„Радвам се от резултата, който участниците показаха днес! Най-важното качество, за да успееш в днешно време, е никога да не се отказваш и да не се притесняваш да мислиш глобално. Единственото истинско препятствие, което ще има да превъзмогне всеки един участник, е да пребори себе си. Endeavor с програмата Dare to Scale точно това цели, развиване не само на междуличностните умения, но и разгръщане на предприемаческия борбен дух. Пожелавам на участниците да гледат в перспективата и да продължават да вярват в себе си!“

Ирина Енчева, мениджър предприемачески подбор и растеж на Endeavor Bulgaria:

„Днес участниците се справиха впечатляващо с представянето на бизнесите и амбициите си пред общността на Endeavor. Ключов елемент от проекта е, че благодарение на Dare to Scale, всеки от тях разшири значително мрежата си от бизнес контакти и вече виждаме ефекта, който това има върху тяхното израстване като лидери. Това е изключително важно при създаването на подкрепящи се микро-общности и е възможно благодарение на отдадеността на всички ментори, партньори и членове на борда на Endeavor, които с готовност споделяха от своя опит и време с участниците. Това ни дава силна увереност в добавената стойност на програмата и ни зарежда с амбиция да я продължим и надградим през следващата година.“

За Endeavor

Endeavor избира и подпомага предприемачи с големи идеи и бизнеси, които имат потенциал да се разраснат бързо в международен мащаб. Организацията има офиси в над 35 пазара, а българският офис е едва 3-ти в Европа. Предприемачите, част от Endeavor са тези, които могат да бъдат ключов фактор за дългосрочен икономически растеж, създаване на работни места и иновации. Те имат потенциал да променят страните си и света. Endeavor предоставя на селектираните предприемачи достъп до пазари, капитал и талант в мрежата си от над 4000 ментори и инвеститори на световно ниво. Предприемачите от мрежата на Endeavor са създали над 3 млн. работни места и само за 2018 г. са генерирали приходи от над 20 млрд. долара. Фокусът на Endeavor е върху компании, които вече са успешни в това, което правят, но имат нужда от допълнителна експертиза, контакти, капитал и ресурси, за да предприемат следващата стъпка в своето развитие.

www.endeavor.org

За Endeavor Bulgaria

Endeavor Bulgaria започва своята дейност през юли 2015 г. с цел да разшири присъствието на организацията в Европа. България е едва третата страна в Европа с местен офис след Гърция и Испания. Организацията е подкрепяна от борд на директорите, който се състои от тринадесет доказани предприемачи и бизнес лидери, които вярват в мисията на Endeavor да подсили местната предприемаческа екосистема, като осигури на български предприемачи достъп в глобалната мрежа до пазари, капитал и програми, кадри и обучения. До момента 26 предприемача от 16 компании са преминали успешно селекционния процес и са станали част от мрежата. От тях, към момента офисът активно подпомага 13 предприемача от 9 компании, които са създали над 500 работни места и са генерирали приходи от над 75 млн. лв. за изминалата година.

www.endeavor.bg