„Световната PR революция“ на Максим Бехар вече и на българския пазар

След феноменалния си успех в САЩ най-новата книга на Максим Бехар – дългогодишен журналист, успешен бизнесмен, дипломат, собственик и мениджър на една от водещите PR компании в България, M3 Communications Group, Inc., е вече и в България.



„Световната PR революция: Как умните лидери успяват в света на променящия се PR“ (The Global PR Revolution: How Thought Leaders Succeed in the Transformed World of PR) е в официална продажба от днес. Книгата се предлага от издателство „Ентусиаст“ и е сред новите им заглавия на Панаира на книгата в НДК, който се открива днес.



Тази събота, 14 декември, от 12:00 ч. на щанд 202 на 2 етаж в НДК Максим Бехар ще подписва книги в присъствието на своите издатели и редактори.



„Световната PR революция: Как умните лидери успяват в света на променящия се PR“ е за много широк кръг от читатели, интересуващи се от PR бизнеса, който се развива изключително динамично през последните години – мениджъри, студенти, PR експерти, предприемачи или просто любопитни читатели, желаещи да обогатят познанията си. В книгата има и мнения на 100 водещи PR експерти от 65 страни от 6 континента и само този факт я прави уникална, защото дава ясна и точна представа как този бизнес се развива в целия свят.



„Световната PR Революция“ излезе в средата на октомври 2019 г., но предварителните продажби в Amazon, както и на онлайн платформите на две от най-авторитетните издателски къщи в света – Simon & Schuster и Barnes & Noble надминаха всички очаквания. Преди това книгата бе представена и предпремиерно на най-голямото международно изложение за книги в Лондон – London Book Fair.



В продължение на две седмици „Световната PR Революция“ бе на първо място по продажби сред новите заглавия в секциите PR, Sales & Marketing и Career Advices (виж приложения скрийншот) на Amazon.com. В момента издателите преговарят за публикуването и в Чехия, Израел, Бразилия, Виетнам, Гърция, Сърбия, Румъния и още много държави, проявили интерес.



„Световната PR революция“ се издава от Allworth Press и се разпространява ексклузивно от Simon & Schuster, издателство, основано през 1924 година, носител на 56 награди Пулицър и част от могъщата CBS Corporation.



Ето и няколко авторитетни мнения за книгата:



Ерик Уайнър, автор на бестселъра на Ню Йорк Таймс „География на блаженството“: „Светът се променя. Социалните медии събират все повече хора заедно и в същото време ги разделят. Трудно е да преценим в какво да вярваме и на кого да се доверим, особено става ли дума за PR. Аз ви казвам: доверете се на Максим Бехар. Той заглушава шума и увеличава сигнала. Той ни помага да навигираме промените в крачка и ни припомня, че някои неща като достойнството и почтеността са неизменими. Най-хубавото е, че отправя това послание с лека ръка, превръщайки „Световната PR революция“ в едно приятно четиво.“



Франсис Ингам, генерален директор на Британската PR Асоциация (PRCA) и изпълнителен директор на Световната PR организация (ICCO): „Максим Бехар е един от най-уважаваните и известни световни PR експерти на новото време и тази книга е обречена да се превърне в задължителна класика за всеки, който работи или е свързан по някакъв начин с PR бизнеса. Той никога не е имал по-голяма сила, но тази сила трябва да бъде укротявана чрез непрекъснато изтъкване на професионалната етика и чрез разбирането на влиянието, което имаме върху околните. „Световната PR революция“ е панорамна обиколка на PR реалностите без аналог днес и завинаги.“



Пол Холмс, основател и президент на The Holmes Report: „Никога досега в историята PR бизнесът не се е променял с по-бързи темпове и, което е по-важно, промените от тук нататък вече няма да се случват бавно. Да разберем кои са двигателите на промените в нашия бизнес днес е по-важно от всякога и Максим Бехар, пионер в прилагането на същите тези промени на много места по света, изключителен професионалист и бивш президент на ICCO, може да ви бъде отличен гид.“



„Световната PR революция“ е своеобразен наръчник, който събира на едно място професионалния опит на автора, най-вече като Президент на Световната PR организация ICCO, но и и мненията на 100 водещи PR експерти от цял свят като Сър Мартин Сорел – основател на WPP, най-големия концерн за реклама и PR в света, Джак Мартин – доскоро CEO на Hill+Knowlton Strategies, Дейвид Галахар – част от мениджмънта на Omnicom PR Group, и много други. Предговорът е написан от легендарния Пол Холмс, основател на The Holmes Report, най-влиятелната организация за PR оценки, мениджмънт и класации в света. Книгата представя иновативните практики в сферата на комуникациите и се фокусира върху трансформацията, която социалните медии налагат на бизнеса в глобален аспект.



Извличайки най-доброто от опита на специалистите в областта, „Световната PR революция“ гарантира на читателите стратегически поглед върху модерната PR действителност и разглежда теми като:

- Новите правила на социалните медии

- Модерни PR умения и похвати

- Как да измерим въздействието

- Ефектът на пълната прозрачност върху бизнеса

- Бъдещето на индустрията



„Световната PR революция“ може да бъде закупена още сега на Панаира на книгата в НДК, в книжарница „Грийнуич“ на бул. „Витоша“ 37 или поръчана от сайта на издателство „Ентусиаст“ – http://www.enthusiast.bg/, както и от официалната страница на книгата http://www.globalprbook.com/.