Jason Derulo се завръща с нов цялостен проект

Глобалната супер звезда и мултиплатинен звукозаписен артист Jason Derulo иновативно представи първото си оригинално цялостно произведение след 4 години 2Sides, а първата част на проекта Side 1 излезе на 8 ноември. Ще бъде напълно завършен със Side 2 в началото на следващата година. Чуйте тук от Warner Records. Това музикално начинание се откроява като кулминацията на невероятно пътуване през десетилетието за Derulo.

По време на този път той се установи като един от най- въздействащите и влиятелни супер звезди в почти всеки ъгъл на света с потресаващия брой от над 190 милиона продадени записа навсякъде по света и над 18 милиарда стрийма. Независимо от това колко аудиторията знае за него, той вдига завесите на тъмната си креативна страна както никога досега чрез тези 6 трака, които обхващат всичко от "F It Up" и островния "Talk About Us" [feat. Stefflon Don] до блестящия "Diamonds”. За да се сподели настроението си, изданието беше предшествано от трейлър, заснет в Африка. Вижте го тук. Derulo ще се появи и в The Kelly Clarkson Show на 12 ноември, за да разкаже за 2Sides, за дебюта му на голям екран в Cats и за най-новите неща около него.

Той вече обмисля следващия си ход в света на филмите и телевизията. Следете! През този сезон Derulo ще се присъедини към звездния актьорски състав на Cats (Jennifer Hudson, Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench, Rebel Wilson, James Corden), който ще се появи на голям екран на 20 декември от Universal Pictures. Във вихъра на 3 платинени албума 2Sides маркира първия проект на международната звезда от. Everything Is 4 през 2015 г. Съвсем наскоро Derulo подпали сцената на Latin American Music Awards с Farruko с избухващото изпълнение на "Mamacita”. 2SIDES (SIDE 1) TRACKLIST 1. F It Up 2. Talk About Us [feat. Stefflon Don] 3. Best Friend 4. Talk With Your Body 5. Be The One 6. Diamonds За Jason Derulo: С над 190 милиона глобално продадени записа, Jason Derulo е много силен мултиплатинен изпълнител, автор на песни и артист. Дебютният му сингъл "Whatcha Say" е печелил 5 пъти платинен статус, докато "Talk Dirty," "Want To Want Me" "In My Head" и "Ridin' Solo" [feat. 2 Chainz] са достигнали платинен статус 4 пъти. Wiggle" [feat. Snoop Dogg] е 3 пъти платинен, а"Trumpets" е печелил платинен сертификат 2 пъти. Платинени сингли са и Marry Me", "The Other Side", "It Girl" и "I Don't Wanna Go Home". Стриймовете продължават да растат, надвишаващи 18 милиарда и 6 милиарда гледания в YouTube. Сингълът “Colors” служи като химн на Coca-Cola за 2018 FIFA World Cup, достигайки 274 милиона стрийма по всички платформи. По радиото музиката му обхваща аудитория от над 22 милиарда слушатели със зашеметяващите 4,4 милиарда ротации. Jason Derulo е участвал в Monday Night Football theme, инвеститор е в много предприятия, включително Catch L.A. и Rumble Boxing със Sylvester Stallone и Ashton Kutcher, както и партньор в Warner Chappell с издателската си компания Future History. И сега Jason Derulo се завръща с дългоочаквания си проект 2Sides, а Side 1 е началното завършено издание с нови 6 хита, които проправят пътя за дългия проект 2Sides, идващ в началото на 2020 г.