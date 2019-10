Мегз Каканашева изненада феновете си с идейна трансформация (СНИМКА)

Send to Kindle

Топ дизайнерката Миглена Каканашева изненада феновете си с идейна трансформация. Преобразяването на МЕГЗ е послучай предстоящия празник Хелоуин.

Красавицата публикува снимки, на които се е превъплътила в ролята на черна магьосница.

На фотосите тя е с черна дълга коса, червено червило и силно опушени очи. Гримът под очите е силно размазан, а за самите тях е използвала ярки, сиво-бели лещи. Дрехите на Каканашева също са тематични - разкошната феерична червена рокля, говореща за много горещ темперамент е съчетана с множество златисти бижута.

Масово феновете на МЕГЗ одобриха трансформацията и тя получи доста комплименти - "идол", "вдъхновение", "красота" са само част от коментарите, които тя получи. Много от тях я оприличиха на Есмералда от Норт Дам.

Типично в свой стил Каканашева написа под снимката си "There is magic inside you" - Има магия в теб.