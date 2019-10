След Forever 21 и PG&E, ето кои са най-големите фалити на годината досега

Send to Kindle

Chapter11Dockets.com спазва списък на 21-те най-големи компании, които са фалирали в САЩ до момента, считано от 30 септември. Списъкът включва дружества в различни отрасли и е класиран в зависимост от стойността на активите, държани от всяка фирма по време на подаването на заявката за обявяване в несъстоятелност.

Енергийна компания PG&E е с най-голяма несъстоятелност, с $71 400 000 000 в активи към момента на подаването му през януари. Също така включени в списъка са магазини като Payless, който затвори врати през февруари, и Forever 21, който наскоро обяви несъстоятелност.

Ето и кои са другите компании от списъка:

21.Payless Holdings LLC

Промишленост: търговия на дребно

Активи към момента на подаване на заявката: $1 000 000 000

Дата на заявяване: 18 февруари 2019

20.FullBeauty Brands Holdings Corp

Промишленост: търговия на дребно

Активи към момента на подаване на заявката: $1 000 000 000

Дата на заявяване: 3 февруари 2019

19.GCX Limited (Global Cloud Xchange)

Промишленост: комуникации

Активи към момента на подаване на заявката: $1 100 000 000

Дата на заявяване: 15 септември 2019

18.Double Jump, Inc. (DC Solar)

Промишленост: Енергетика

Активи към момента на подаване на заявката: $1 200 000 000 (изчислено)

Дата на заявяване: 30 януари 2019

17.Stearns Holdings, LLC

Промишленост: финанси

Активи към момента на подаване на заявката: $1 200 000 000

Дата на заявяване: 7 юли 2019

16.Monitronics International, Inc. (Brinks Home Security)

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $1 200 000 000

Дата на заявяване: 7 юли 2019

Дата на заявяване: 7 юли 2019

Дата на заявяване: 30 юни, 2019

15.Forever 21

Промишленост: търговия на дребно

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $1 400 000 000 (изчислено)

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 29 септември 2019

14.Alta Mesa Resources

Промишленост: Енергетика

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $1 400 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 11 септември 2019

13.PHI

Промишленост: транспорт

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $1 400 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 14 март 2019

12.Legacy Reserves

Промишленост: Енергетика

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $1 400 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 18 юни, 2019

11.Vanguard Natural Resources

Промишленост: Енергетика

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $1 500 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 31 март 2019

10.Halcon Resources Corporation

Промишленост: Енергетика

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $1 800 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 7 август 2019

9.Purdue Pharma L.P.

Промишленост: фармацевтични продукти

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $2 000 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 15 септември 2019

8.Hexion Holdings LLC (Momentive Specialty Chemicals Holdings LLC)

Промишленост: химикали

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $2 100 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 1 април 2019

7.PES Holdings, LLC (Philadelphia Energy Solutions)

Промишленост: Енергетика

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $2 100 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на подаване: 21 юли 2019

6.Sanchez Energy Corporation

Промишленост: Енергетика

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $2 200 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 11 август 2019

5. Bristow Group Inc.

Промишленост: транспорт

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $2 900 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на подаване: 11 май, 2019

4.Weatherford International PLC

Промишленост: Енергетика

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $6 500 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 1 юли 2019

3.Ditech Holding Corporation (Walter Investment Management Corp.)

Промишленост: финанси

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $12 300 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 11 февруари 2019

2.Windstream Holdings, Inc.

Industry: Communications

Assets at the time of filing: $13.1 billion

Filing date: February 25, 2019

1.PG&E Corporation

Промишленост: Енергетика

Промишленост: услуги

Активи към момента на подаване на заявката: $71 400 000 000

Активи към момента на подаване на заявката: $1 300 000 000

Дата на заявяване: 29 януари 2019