Непрежалимият Джон Ленън днес щеше да навърши 79

Днес Джон Ленън щеше да навърши 79. Трудно ни е да си го представим като немощен, объркан или прегърбен старец. Ранно помъдрял и вечно млад, Джон стана и ще остане сред най-влиятелните и популярни личности в културата на XX и на ХХI век.

Без неговите стихове, мелодии, китара и глас нямаше да са възможни световната слава на "Бийтълс", милионите почитатели и множеството модерни и екстравагантни съвременни състави, които не се свенят да признаят, че са се учили от ливърпулската четворка.

Традиционалист и новатор, социално ангажиран водач на своето поколение, Ленън е класик и основоположник на стилове като поп рок, психеделичен и експериментален рок.

Албумът Imagine от 1971 г. до днес е сред най-въртяните плочи, касетки, дискове и видеозаписи. Песни като Angela, Cold Turkey, Born In A Prison, Only People, Stand By Me и много други връщат към младините побелелите бунтари от 60-те години или озаряват с възхита лицата на млади човешки същества, потънали в чатовете на социалните мрежи.

И днес около последното му жилище до Сентрал парк в Ню Йорк се тълпят хора от всички кътчета на планетата, за да положат цвете на пъстрата площадка в парка и да изстрелят няколко акорда от незабравимите му песни.

Какво друго е нужно на твореца, за да почувства, че е станал неделима частица от културното богатство на Човечеството?