Ричард Гиър и Дженифър Лопез са звездите на FilmBox Plus този уикенд

Тази неделя вечер FilmBox Plus ще зарадва зрителите с класическата романтична комедия „Ще танцуваме ли?“ (Shall We Dance?). Филмът, с участието на звездата Ричард Гиър и красавицата с латино кръв – Дженифър Лопез, ще бъде излъчен от 22:00 ч. Зрителите ще има имат възможността да го гледат отново и на 11 октомври, петък, от 23:30 ч. „Ще танцуваме ли“ е романтична комедия, разказваща историята на отегчен адвокат (Ричард Гиър), който има нужда от промяна в живота си.

Така той решава да се запише на уроци по танци в студиото, което подминава всеки ден на път за вкъщи. След урока с Паулина (Дженифър Лопез), Джон се влюбва в танците. Пазейки го в тайна от близките си, той решава да тренира усилено всеки ден за най-голямото състезание по танци в Чикаго. Прекарвайки все повече време в студиото, Джон буди подозрения у съпругата си (Сюзън Сарандън), че има извънбрачна афера и тя наема частен детектив. „Ще танцуваме ли?“ показва как понякога едно спонтанно решение може да помогне на някого да преоткрие щастието. Филмът е една от многото вълнуващи премиери, които очакват зрителите на FilmBox тази есен.