Горан Брегович: Никога не съм снимал клипове, при мен всичко е на живо!

Броени дни преди големия си концерт във Варна Кръстникът на балканската музика Горан Брегович разкри какво ще изпълни заедно със своя прословут “Оркестър за сватби и погребения” в зала Конгресна на Двореца на културата и спорта на 4 октомври. Пред Радио Варна Брегович сподели: „На концерта ще изпея най-доброто от цялата си кариера. Разбира се, че ще присъстват песни от последния ми албум "Три писма от Сараево", също така композиции, които съм създал за различни филми, и части от операта, която направих – „Кармен с хепиенд“.

Ще бъде пълна лудница! Забелязвам, че моята музика се приема много добре в България. Можеш да чуеш, че много неща в нея са повлияни от вашата традиционна музика. Не съм българин, но моето творчество се чувства като у дома си в България. Можеш да откриеш много неща от вашите традиции. Аз съм от Сараево. ю

Интересното е, че ако вземем територията на бивша Югославия, на нея трудно ще открием оригинална и традиционна музика. Има, но е малко, защото сме обградени от страни с дълбоки музикални традиции, като Италия на юг, Албания, Гърция, България, Румъния - всички тези страни имат древна музикална история, така че ние не сме много оригинални, но в нашата може да откриеш влияния от музиката на всички тези народи, включително и от България.“ На въпроса как би обяснил феноменалния си успех, той отговаря с усмивка: „Идея си нямам! Ако си наивен, ще си помислиш, че можеш да видиш всичко по телевизията или в платформите за споделяне на клипове. Обаче аз никога не съм снимал клипове, никога не съм пускал подобни неща по телевизията.

Но имам милиони хора по целия свят, които са изследователи и искат да откриват нови неща, затова аз имам фенове от Сибир до Исландия, от Чили до Нова Зеландия. Навсякъде са. Смятам, че съществува едно любопитство към малките култури. Дори може би за пръв път в историята малките култури оказват влияние на големите, на утвърдените. И това не го наблюдавам само в музиката, а и в литературата и във филмите, даже в кухнята. Затова аз съм като всички останали: един ден съм тук, а на другия ме няма.“ Брегович в момента работи по записите за нов албум. Скоро можем да очакваме изненади от него. А във Варна ще чуем гарантирано the Best of Goran Bregovic – най- отбраната селекция от вечни негови хитове като „Месечинка“, „Калашников“, „Буба Мара“, „Аризонска мечта“ и много други. Билетите за концерта във Варна са на цени от 35 до 65 лв. и могат да се купят от Двореца на културата и спорта, от мрежата на Евентим в цялата страна, както и онлайн: https://www.eventim.bg/bg/bileti/goran-bregobic-barna-palace-of-culture-and-sports- 1116439/performance.html Горан Брегович пристига в България по покана на Продуцентска агенция АРТ БГ.