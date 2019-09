Фандъкова: Решението ми да се кандидатирам отново за кмет е лично

e a Co oaa aoa ce a a e aa a coaa.

eeeo e o a aa ac, e e coao. o ce ocoaa a aa, e aoaa a aa e e ceoe aae. oaa oeeo a oaa e c e o, oeo oo a co eoo a ae a Co, aa a c oaa aoa.

e ocee o Co ce aa oe oa e e ea a a, a a oo aoa. Ocoaa oa e ooooca aa oaa, o .

o e ѝ aoaa a aa e ae a o acoe.



oa e e c aoa e ao a ce oa eoo a ce oca ea, a e a Co.

aoa e oa oeaa a c c a E Co, o a, e eeeo ѝ e o. ee oo oco e oe aoa a oa.

aoa a, e ce oaa ooo cee c o cao aae a oeeo ooee a eoe cea aoa.

Ceao a aa oe ae oea eeo a oa e c aa o ooooc. A c c aaa oe, aaa c c oea a oce, aa co e.

oee aeaa a oecee oca, aa e, ao ee c ocoaa aa, o cca a ecaeo aca oeca a oooa a oee, aoo a ca oee oe, a aoa.

a oc a aa o ea c oa, oo ca c ea eao, ooo: oa ca , e caa oc o oo ca, a c ao oac.

o ooee a oa e ca eao o ee a eoaa aa a: Co a ce ce aaa oaa, oo ao a Co.

oa e aoa, oo ce ca, c oeaa a eaa oc. e ao ao, ae a oa. a e ca a oee a Co, aa aoa.

o e ѝ, oaa c oaa c e ocaa oe aa aoa a aae, ae , eooe ocaca, aaeo. oaa oa e aeo a Co ao ee c a, a eaa aoo eae a eooe aoaa a oaa