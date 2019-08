Cacao Beach Club закрива летния сезон с Timmo & Wehbba на 31 август

След три месеца изпълнени с емоции, музика и танци, идва време да сложим край на сезона на партитата. За поредна година Cacao Beach Club ни подари възможността да чуем на живо световноизвестни артисти като Dennis Cruz, Fabio Florido, Chus & Ceballos, Nakadia, Chelina Manuhutu, Latmun и много други, както и да се запознаем с впечатляващи нови имена за българската сцена като Eddy M, Tini Gessler, Onyvaa и Michael Bibi.

На 31 август финалът на лятото ще отбележат двама от най-актуалните артисти на Drumcode - Timmo & Wehbba, заедно с Bagerziev и Boryana. Валери Иванов, с прякор Timmo, е роден в България, където на четиринайсетгодишна възраст започва да композира музика в популярни жанрове. Две години по-късно той вече е запленен от клубната ъндърграунд сцена и този интерес веднага повлиява и собствените му продукции. През 2009 година прави и първия си пробив в света на електронната музика с ремикса на TRNSSTR, The Joker, който е издаден чрез лейбъла на Timo Garcia, Berwick Street и който по-късно е включен в албума Carl Cox - Global.

Следват многобройни релийзи за лейбъли като Fone Audio и Octopus Recordings, които са пускани и подкрепяни от имена като Adam Beyer, Richie Hawtin, Joseph Capriati и много други. През 2014 Timmo издава няколко парчета за Drumcode, като всички те достигат до класациите на Beatport, а след това вече е и част от влиятелния лейбъл. Парчето Canvas дори присъства в миксовете на имена като Tiësto, Above & Beyond и Roger Sanchez. С участия по целия свят, в някои от най-добрите парти локации, Timmo добавя в графика си за лято 2019 и това в Cacao Beach Club на 31 август. Закриването на клуба ще се случи с участието и на емблематичният Wehbba – един от ключовите артисти на Drumcode. Той е считан за част от водещите бразилски продуценти, благодарение на колаборациите му с редица уважавани лейбъли и партита по целия свят. Ранните години, в които свири техно и хаус музика го водят до първото му международно признание през 2006 година за немския лейбъл Kill Beat.

След като се мести в Барселона и се потапя в Европейската сцена, той създава постоянен поток от изключителни продукции на лейбъли като Drumcode, Soma, Bedrock, 2020Vision, Knee Deep In Sound и други. Неговата гъвкавост и разнообразен стил му осигуриха и работа по време на промоцията на The Magnificent Seven, ремиксирайки саундтрака към филма. След два самостоятелни албума и редица успешни тракове като Fake, Glasswerk, Eclipse и Third Wave, той е готов да завладее и българската публика на 31 август в Cacao Beach Club. Повече за партито можете да научите в официалната Фейсбук страница на CACAO BEACH CLUB: https://www.facebook.com/CACAOBEACH Билети за 31 август може да намерите в мрежата на Eventim.bg