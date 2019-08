"Момчета за пример" в кината от този петък!

Натъквали ли сте се на секс люлка по време на парти със съученици? Знаехте ли какво е тампон, когато бяхте на 12? Знаете ли, че модерните парти наркотици се наричат „Моли"?? Това са само част от нещата, пред които шестокласникът Макс ще се изправи в търсене на първата целувка.

Защото именно умението или по-точно неумението му да се целува ще му навлече един куп неприятности. А какво по-смешно можете да гледате през август освен трима приятели, които ще вземат поредица от много грешни решения, включващи опит за кражба на бира от магазина, заключване на полицай с огромно двойно дилдо, анални топчета по-известни сред прогимназистите като нунчаку, парти наркотици и пейнтбол насилие. Една крайно пиперлива комедия, която дори главните актьори нямат разрешение да гледат. В нея 12-годишният Макс (Джейкъб Трембли, Стаята) получава първата си покана за парти с целуване.

Тъй като опитът му в тази област клони към нула, е необходимо да се вземат спешни мерки. Заедно с най-добрите си приятели Тор (Брейди Нуун, Престъпна империя) и Лукас (Кийт Л. Уилямс, The Last Man On Earth), решават, че най-добрият начин на действие е да вземат пример от по-голямата съседка на Макс, която демонстрира завидни познания в областта. Идеята е да я шпионират с абсолютно забранения за пипане дрон на бащата на Макс, но когато планът им претърпява пълен провал, тримата приятели бягат от училище и дават начало на одисея от епично лоши решения. Момчета за пример е дело на творческия екип зад модерни комедийни класики като Суперяки, Ананас експрес и Да разлаем съседите. Режисьор на филма е Джийн Ступнитски, който е и сценарист заедно с Лий Айсенбърг (The Office, Палавата класна). Продуценти са Еван Голдбърг, Сет Роугън, Джеймс Уивър и Лий Айсенбърг. Ще се случи ли заветната първа целувка? Ще успеят ли момчетата да се отърват с минимални щети от огромната каша, която ще забъркат? Ще разберем с Момчета за пример в кината от 16 август.