Учителят на Аря Старк от „Игра на Тронове“ ще бъде гост на Aniventure Comic Con 2019!

Ненадминатият фехтовач, първият меч на Браавос и авторът на вече култовата реплика “What do we say to the God of Death?” в най-нашумялата продукция на HBO „Игра на Тронове“, идва на Aniventure Comic Con! Към фестивала на 14 и 15 септември се присъединява и косплей звезда от Италия, обединилa до прецизност изкуството и грима в едно. Комикс зоната в Интер Експо Център също увеличава площта си с участието на популярните български интернет герои Just Spas, Tony Pateto и Neda Malcheva.

Феновете на популярния сериал „Игра на тронове“ ще посрещнат Syrio Forel - майсторът на фехтовката, обучил Аря Старк как умело да върти меча в стила на Браавос, така нареченият Water Dance. Във филма Нед Старк го представя като „учителя на Аря по танци“, но всъщност го наема, за да тренира с дъщеря му без да подозира, че тя ще се превърне в грациозен убиец. Почти десетилетие по- късно, нейното острие ще бъде единственото, пронизало Краля на нощта. На 15 септември, по време на Aniventure Cоmic Con, Syrio Forel ще има собствен 60- минутен Sword Fighting Workshop: The Water Dance в LARP зоната на фестивала, като местата за него са ограничени до само 20. Специалните билети за това изживяване тръгват в продажба от 07.08.2019 в 10:00 часа. Всички желаещи могат да вземат автограф или да се снимат с актьора в специалната Meet&Greet зона и в двата дни на фестивала. Syrio ще се включи и в панел на главната сцена, където всеки желаещ ще може да му зададе въпрос. Освен актьора, София ще посрещне и поредната косплей звезда на Aniventure Comic Con. Manuel D’Andrea е от Италия и като типичен италианец е увлечен по модата и я превръща в начин на живот.

Получава куп признания в сферата на изобразителното изкуство, графичните изкуства, шивачеството, декорацията и постпродукцията. През 2011 г. открива умението си да създава костюми и изработва първия си косплей – Едуард Ножиците. През 2012 г. печели италианския шампионат по косплей, което го отвежда в Япония, както и Eurocosplay, който го изстрелва на лондонската сцена. Освен талантлив дизайнер, Manuel е и изкусен гримьор. Превъплъщенията му през годините будят непрекъснато удивление в социалните мрежи. Сред най-добрите трансформации са Лейди Гага в American Horror Story, Еди Редмейн в „Момичето от Дания“, Лудият шапкар от „Алиса в страната на чудесата“. Manuel D’Andrea ще бъде част от журито на най-голямото косплей ревю по време на Aniventure Comic Con, заедно с Narga and Aoki Cosplay и Enji Night.

Организаторите анонсираха и някои от най-популярните уеб комикс художници у нас, които ще имат собствен щанд по време на фестивала. Любимият кисел заек Just Spas и неговият другар Tony Pateto имат специални изненади за почитателите си. Редом с тях застава и любимата героиня на всички български мами – Neda Malcheva. Всички, които желаят да се срещнат с тях, могат да го направят и в двата дни на Aniventure Comic Con в зала 4, където ще имат и собствени панели на сцената на Coca-Cola. Сред звездите, обявени до момента, са актьорите Natalia Tena („Хари Потър“/ „Игра на Тронове“), Devon Murray („Хари Потър“), Sam Jones („Флаш Гордън“); комикс художници, работили за Marvel и DC Comics Scott Hanna, Jim Calafiore, Tom Raney и Will Simpson – известен със скиците си за „Игра на Тронове“, както и създаването на някои от най-впечатляващите създания в сериала, като драконите, вълците и триоката врана.

Неизменна част от събитието ще бъдат K-Pop шоуто, Cosplay конкурсите, Гейминг залата която ще приюти финалите на най-новата лига за електронни спортове A1 Gaming League, както и имената на популярни български влогъри и актьори. Билети на цени от 25 до 40 лв. във верига бензиностанции OMV, билетен център НДК и на Eventim.bg Деца до 7 години влизат безплатно, ако са придружени от родител, а за деца от 8 до 12 години (включително) цените на редовните билети са с 50% отстъпка. За повече информация: www.comiccon.bg и www.aniventure.net