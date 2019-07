Броени дни ни делят от седмото издание на Vola Open Air

Send to Kindle

Остават точно 9 дни до седмото издание на музикалния фестивал Vola Open Air 2019., а цената на билета поскъпва с 10лв. и от 18-ти юли става 40лв. Тази година, за първи път събитието на връх Околчица ще продължи цели три дни - 26-ти, 27-ми и 28-ми юли 2019 г.

Първият ден ще е зареден с двойна доза хип-хоп. Последният потвърден участник в програмата, който ще подгрее американската легенда Illa J, е белгийският ъндърграунд рапър Killamatic. Вдъхновен от деведесетарския хип-хоп в лицето на Wu-Tang Clan, Cypress Hill, N.W.A, Rakim и много други, той започва да рапира още на 16 годишна възраст. Подгрявал е и е работил с много артисти като Dmx, Chino XL, Keith Murray, Son Doobie, Brett B, Demigodz, Jedi Mind Tricks, Madchild и други. Освен за музикалните изпълнения, организаторите на фестивала са се погрижили и за дневната програма. Всеки гост на фестивала ще може да се включи в разнообразни дневни активности.

Цирк „Комбино“ ще представят своята нова концепция "circus surprise", 0511 Дизайнс ще посветят желаещите в изкуството на графитите, а за най-малките гости ще се погрижат приятелите от Puzzled. Който пък предпочита релакс, ще може да се отбие за сутрешна йога с Яна, да си направи масаж, а после да се отпусне в хамачената градина. Фестивалът няма как да мине без оригинални хендмейд предмети и техните артисти, които ще имат на разположение собствени творчески шатри. Както винаги, ще има обособена къмпинг зона за посетители, както и разнообразни храни и напитки в трите дни на фестивала. На разположение ще има и дневен бар.

Звездите в третото издание на фестивала са холандският дръм'н'бейс продуцент LENZMAN, в компанията на МС ABNORMAL SLEEPZ, американският изпълнител и продуцент Illa J с проекта ILLA J Live Band, Killamatic и новаторската група DASHE. Другите потвърдени артисти са Божидар Василев - Trombobby заедно с Dessy oт Phuture Shock и Simo, Doroty Takev live band, момчетата от платформата LIQUIDIZER, The Innkeepers Live, KALYAS, базираното във Виена дуо Electricfence, SHADE, Ivan Valchev – Wolfy, LOCONAZ, Vasquez NZ, Paramater & Goldrum, DJ Marcon, DJ ZEE, Selector Stazz, 7 Years Future Sounds Of Sofia Showcase, DJ Skill, DJ Not Easy, Djobry (Sofia Beats), Оnslaught и Unkle Billy.

Събитието е подкрепено от фондация „Америка за България“, Община Враца, дирекция на ПП Врачански Балкан и Стройрент. Фондация „Америка за България“ подкрепя Vola Open Air, за да предостави на младите хора на Враца и региона достъп до съвременно културно събитие и възможност за обединяване и ангажираност на общността.

Фондация „Америка за България“ и организаторите споделят една обща цел - привличане на туристи от цялата страна, като по този начин Vola Oen Air създава специално значение на един от символите на Врачанския Балкан – връх Околчица. Билети за трите дни на фестивала на цена от 30лв. се продават на интернет страницата на фестивала, както и в мрежата на bilet.bg до 17-ти юли включително.

След тази дата и в дните на фестивала цената ще е 40лв за всички фестивални дни и само на вход ще се продават еднодневни билети, на цена 20лв. Деца до 14 години влизат безплатно, но задължително с попълнена декларация и придружаващ ги родител или настойник. Непълнолетни лица над 14г. ще могат да влязат с пълнолетен придружител и декларация, която може да намерите на нашия сайт: http://volaopenair.com

За повече информация и всички новини около Vola Open Air може да следите страница на фестивала във Facebook: www.facebook.com/VolaOpenAirFestival и интернет страницата ни: http://volaopenair.com