Незабравимото приключение „Играта на играчките: Пътешествието“ е в кината от днес – 28 юни

Уди винаги е бил сигурен в своето място на този свят и в това, че негов приоритет е да се грижи за детето, на което принадлежи, независимо дали това е Анди или Бони. Един ден Бони донася нова играчка в стаята си – направеният от нея Виличко, който определя себе си като „боклук“, а не като играчка. Уди се нагърбва с отговорната задача да му покаже защо трябва да приеме това, че е играчка.

Когато Бони взима цялата банда на семейната екскурзия, Уди внезапно се отклонява, което му носи среща с отдавна загубената му приятелка – пастирката Бо Пийп.

След годините, в които се е грижила сама за себе си, приключенският дух на Бо и животът, прекаран на пътя, вече не отговарят на деликатната ѝ порцеланова облицовка. Уди и Бо разбират, че вижданията им по отношение на живота като играчка са тотално различни, но скоро откриват, че това е последната им грижа. Режисиран от Джош Кули (Riley’s First Date?) и продуциран от Джонас Ривера (Отвътре навън, В небето) и Марк Нилсен (Отвътре навън) Играта на играчките: Пътешествието на Дисни и Пиксар идва в кината на 28 юни 2019.  Играта на играчките, чиято премиера е на 22 ноември 1995, е първият пълнометражен филм създаден изцяло с компютърна анимация. Той е най-касовият филм за 1995 с три номинации за „Оскар“ и две „Златен глобус“.

Играта на играчките 2 е първият филм изцяло създаден, мастериран и прожектиран дигитално. Също така е пътрвото продължение на анимация, което донася повече приходи от своя предшественик, подобрява рекорди за най-голям дебютен уикенд в САЩ, Великобритания и Япония, ставайки най-успешният анимационен филм за годината. Печели „Златен глобус“ за най-добър филм в категорията комедия или мюзикъл и „Грами“ за най-добра песен написана специално за филм, телевизия или друга визуална медия (Ранди Нюман, When She Loved Me)  През 2010 Играта на играчките 3 спечели „Оксар“ за най-добър анимационен филм и най-добра песен (Ранди Нюман, We Belong Together). Той също така спечели и „Златен глобус“ и БАФТА за за най-добър анимационен филм. Той вторият най-касов филм на Пиксар след Феноменалните 2.  Начело на късометражния Riley’s First Date? От 2015 са режисьора Джош Кули и продуцента Марк Нилсен.