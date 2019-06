Стартира продажбата на билети за най-величествената история тази година "Цар Лъв"!

Send to Kindle

Имаме новина за най-нетърпеливите фенове на дългоочакваната продукция Цар Лъв. От днес, 24 юни, всички зрители ще могат да запазят местата си в киносалоните и да са сигурни, че ще бъдат сред първите, посетили лъвските земи в африканската савана. И още нещо – Цар Лъв ще зарадва всички със специалните си предпремиерни прожекции в избрани кина на 18 юли.

Една от емблемите на Дисни се завръща все така величествена и в същото време много различна. И идва ред на публиката да стане свидетел на новия живот, който целият творчески екип вдъхна на неостаряващия Цар Лъв. По повод предварителната продажба на билети и предпремиерните прожекции на филма Дисни ни изненада с нови материали, които разкриват още от това, което ни очаква и увеличат нетърпението ни.

На фона на въздействащата реч на Муфаса и картината, запечатала се в съзнанието на малки и големи, за пръв път чуваме и емблематичната мелодия на Can You Feel The Love Tonight. Песента, превърнала се в едно от най-знаковите произведения на Елтън Джон, се завръща с нов аранжимент, но не по-малко вдъхновяваща, благодарение на зашеметяващото изпълнение на Бионсе и Доналд Глоувър, известен като рапъта Childish Gambino. Двамата артисти влизат в ролите на Нала и Симба и заедно с всички останали актьори превръщат Цар Лъв във филм със специален заряд. С огромно вълнение и все по-малко търпение очакваме филма, дело на режисьора и сценарист Джон Фавро, който е създател на феномена от 2016 г. Книга за джунглата. Остана по-малко от месец до грандиозното филмово приключение!

Нека заедно отдадем почит на Цар Лъв на 19 юли в кината на 2D, 3D, IMAX 3D и 4DX в дублирана и субтитрирана версия и предпремиерно на 18 юли.