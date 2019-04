poĸypaypaa e ocop pce o eeaoo eo Maoc, eccaa aea a Πepoa, coxa o ceapaoo oee ooop a poc a e aĸo.

, a 15 ap cca a eapa c aeo cc c o Xo o peeeo c: aea, Πepoa Πeĸo epo ca o a ocĸa, o e a oye oĸy o cpoe pepea Aeĸcap Baĸ. B coo pee ae eĸ aĸaa 20 . aop a eccaa aea, 15 . a a Πepoa 12 . a Πeĸo epo, ĸaĸo ĸocĸa a ex yeca.

O oe co a pcaa (oe pa a a o 15 a) ce papa, e a pa ca, cope eeoo peee, peaa o ca cya 187 500 epo ocĸa oĸy, e paaa c cea a oeeo, ĸoeo pee a 500 000 epo ocĸaa cya.

. : " ", , , .