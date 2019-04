Vini Vici и Estiva пристигат в YALTA CLUB на 4 май

Send to Kindle

След запомнящото се парти със Sunnery James & Ryan Marciano, което препълни YALTA CLUB, организаторите продължават да затвърждават позицията си и да канят само най-актуалните имена от световната сцена. На 4 май ще станем свидетели на първото гостуване на израелското дуо Vini Viciв България. Любимците на легендарния Armin van Buuren ще забавляват публиката в Room 1на клуба заeдно с един от артистите на Armada Music, Еstiva.

Феновете на EDM и транс музиката отдавна очакват имена като Vini Vici и Estiva, които са истински майстори на синтетичния звук и несравними в създаването на качествена парти атмосфера.

Aviram Saharai & Matan Kadosh (Vini Vici) са добре познати и опитни продуценти вече повече от десетилетие. Концепцията на дуото е създадена като опит на момчетата да изразят любовта си към олд скуул звученето, съчетано с прогресивните им идеи. Откакто стават част от най-мащабния лейбъл за транс музика Iboga Records, Vini Vici издават многобройни хитове. След изумителния успех на дебютното им EP, Divine Mode и последвалите тракове Back Underground, Expender, Anything & Everything и Vini Vidi Vici, не е изненада, че Beatport ги класира на 3-то място в „Топ артист“ на 2014 година. През следващата година излезе и дебютния им албум Vini Vici – Future Classics, който пък зае 2-ро място в „Топ албум“ на същата платформа. Oще много награди и успехи могат да бъдат изброени за израелското дуо до днешен ден, като например ремиксът им на Hilight Tribe – Free Tibet, който събра повече от 20 милиона гледания в YouTube и се превърна в първото psy транс парче, включено в основната класация на Beatport. Иновативността на Vini Vici бързо привлече ниманието на Armin Van Buuren, който ги определя като „артисти с много добре дефиниран звук“. Холандската легенда споделя и желанието си да работи с тях отдавна и в края на 2016 година го прави с мащабна колаборация по парчето Greаt Spirit, което събира повече от 1 милион гледания само за две седмици. През 2019 година Vini Vici продължават да създават и да се радват на солидни букинги по целия свят, включително на фестивали като A State of Trance, Tomorrowland и Ultra. В препълнения си график, дуото включва и YALTA CLUB на 4 май – парти, което феновете им чакат с нетърпение.

В събота вечер в Room 1 на YALTA CLUB ще чуем на живо и холандския диджей и продуцент, Estiva. Откакто стъпва на сцената през 2006 година, той също се радва на подкрепата на Armin Van Buuren и други големи имена от световната сцена. Към днешна дата Estiva с истинско име Steven Baan издава предимно за лейбъла Armada Music. Творческите му изяви в студиото водят до една уникална и модерна комбинация от техно ориентирани ритми и емоционални, прогресивни мелодии. Със сериозна дискография и много талант, той е желан гост в най-големите клубове по целия свят. Без значение дали пуска на големи фестивали или в затъмнени, ъндърграунд клубове, Estiva винаги е способен да разкаже една вълнуваща, музикална приказка.

Билети за 4 май с Vini Vici и Estiva може да закупите в OMV, YALTA CLUB и в мрежата на Eventim.bg

Повече информация можете да намерите на официалната страница във Facebook, както и на yaltaclub.com.