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Още три области у нас обявяват грипна епидемия

22 януари 2019, вторник / 09:15; Коментари: 0
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Още три области у нас обявяват грипна епидемия

Три нови области обявяват грипна епидемия от вторник - Пловдив, София-област и Варна. Така райони с висока заболеваемост у нас стават общо 12. 

Близо 600 учлища към момента са в грипна ваканция, но броят им ще се увеличи с новите области.

Вчера 5-годишно дете почина в благоевградска болница. Предполага се, че става въпрос за усложнение след грип. Тепръва обаче лекарите ще изясняват причината.

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