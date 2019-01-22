Още три области у нас обявяват грипна епидемия

Три нови области обявяват грипна епидемия от вторник - Пловдив, София-област и Варна. Така райони с висока заболеваемост у нас стават общо 12.

Близо 600 учлища към момента са в грипна ваканция, но броят им ще се увеличи с новите области.

Вчера 5-годишно дете почина в благоевградска болница. Предполага се, че става въпрос за усложнение след грип. Тепръва обаче лекарите ще изясняват причината.