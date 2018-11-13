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Движението по АМ „Тракия" в тунел „Трaянови врата" ще бъде ограничено

13 ноември 2018, вторник / 09:13; Коментари: 0
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Движението по АМ „Тракия" в тунел „Трaянови врата" ще бъде ограничено

От 9 до 16:30 часа движението по АМ „Тракия" в тунел „Трaянови врата" в посока Бургас ще бъде ограничено. То ще се осъществява двупосочно в тунелната тръба към София поради геодезическо измерване. Временни ограничения и по АМ "Люлин" - между 9 и 17 часа днес движението от 9-ти до 12-ти км в посока София ще се осъществява в изпреварващата лента заради ремонтни дейности.

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