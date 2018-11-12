Кола помете детска количка – 2-годишно с комоцио

B събота по обяд лек автомобил е помел детска количка в град Горна Оряховица.



Вследствие на инцидента – 2-годишно дете е с комоцио, съобщава полицията във Велико Търново.



Причините за инцидента все още не са ясни. По първоначални данни, 54-годишен мъж с "Тойота Ленд Крузер" блъска детската количка.



Намиращото се в нея дете веднага е откарано в болницата във великотърновската болница, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.





