Кола помете детска количка – 2-годишно с комоцио
12 ноември 2018, понеделник / 13:13; Коментари: 0
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B събота по обяд лек автомобил е помел детска количка в град Горна Оряховица.
B събота по обяд лек автомобил е помел детска количка в град Горна Оряховица.
Вследствие на инцидента – 2-годишно дете е с комоцио, съобщава полицията във Велико Търново.
Причините за инцидента все още не са ясни. По първоначални данни, 54-годишен мъж с "Тойота Ленд Крузер" блъска детската количка.
Намиращото се в нея дете веднага е откарано в болницата във великотърновската болница, без опасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.
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