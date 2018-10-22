Спипаха иманяр в местност „Вариана“

На 21 октомври в културно-историческата местност „Вариана“ в землището на село Лесковец, полицейски служители са установили двама мъже, които извършвали разкопки с металотърсачи и лопати. Това съобщиха от ОДМВР-Враца. При опит да бъдат заловени, едното лице успява да избяга. Задържан е 31-годишен мъж от Бяла Слатина. Установено е, че избягалото лице е 31-годишен жител на Оряхово. Мъжът е обявен за издирване. Образувано е досъдебно производство.