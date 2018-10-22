164656 статии       |       372 интервюта       |       1513 снимки       |       38117 абоната       |      
USD 1.70161| EUR 1.95583| GBP 2.21185|
In English На русском
София
15°
Пловдив
18°
Варна
16°
Вход Форум

КЛЮЧОВИ ДУМИ ДНЕС:   БрекзитТурция

Размер на шрифта:   

Спипаха иманяр в местност „Вариана“

22 октомври 2018, понеделник / 16:52; Коментари: 0
Send to Kindle
Спипаха иманяр в местност „Вариана“

На 21 октомври в културно-историческата местност „Вариана“ в землището на село Лесковец, полицейски служители са установили двама мъже, които извършвали разкопки с металотърсачи и лопати. Това съобщиха от ОДМВР-Враца. При опит да бъдат заловени, едното лице успява да избяга. Задържан е 31-годишен мъж от Бяла Слатина. Установено е, че избягалото лице е 31-годишен жител на Оряхово. Мъжът е обявен за издирване. Образувано е досъдебно производство.

ђеклама:
» Абонирай се безплатно за НОВИНИТЕ всеки ден
Разпечатай | Изпрати | Коментирай | Абонирай се за дума
» Напиши статия и ти
Реклама:
Реклама:
Форум
Няма мнения по темата

Публикувайте отговор »

Абонирай се за
НОВИНИТЕ БЕЗПЛАТНО


Общи условия
За нас
Реклама
novinite.com
novinite.ru
novinite.bg
novinitegroup.com