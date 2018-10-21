Протести блокират основни пътни артерии в София

Заради протест в 17 ч. днес ще бъдат блокирани три важни пътни артерии в столицата - Околовръстното шосе и булевардите „Цариградско шосе" и „Самоковско шосе".

Жителите на няколко столични квартала - Казичене, Кривина, Бусманци, Горубляне, Панчарево и Кокаляне, ще спрат движението в техните райони.

Те са недоволни, че в продължение на години не се решават проблеми, като липсата на канализация и често спиране на ток.