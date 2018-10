Информационни дни в София за Европейска инициатива за промотиране на здравето START NOW

В периода 12-16 октомври 2018, в София се състоха информационни дни по проект START NOW, които се проведоха паралелно в трите партньорски държави - Полша, България и Кипър в рамките на Европейска инициатива за промотиране на здравето START NOW. На 15 и 16 октомври 2018 в Национална спортна академия "Васил Левски" всички желаещи успяха да се запознаят с разработените обучителни модули, които младежките и спортни специалисти могат да прилагат в работата с младежи и с онлайн обучението, което е налично за младежки работници. START NOW! е стратегическо партньорство, което в период от 21 месеца насочи усилията си към промотиране на здравето сред младите хора в три Европейски държави – Полша, България и Кипър и приложи сред младежките организации в държавите – партньори иновативни методи на неформалното обучение за здравна информираност. Партньорството стартира в периода 21-23 април 2017 с международна среща в Ополе, Полша, в която от страна на българската организация – партньор („Асоциация за развитие на българския спорт“) взеха участие Йоанна Дочевска – председател на АРБС и Калинка Гударовска – член на УС на АРБС. Следващата среща по проекта се проведе в България, в периода 30.06 – 03.07.2017, като представителите на България, Полша и Кипър взеха участие във Фестивал на здравето, където се срещнаха с граждани и представиха дейностите на проекта, а след това се фокусираха върху обсъждане на обучителните модули за провеждане на здравно обучение чрез неформални обучителни методи. Бяха анализирани и събраните данни, от които ще бъде изготвен статистически анализ. По проекта се проведе международно обучение в периода 09.03.-16.03.2018 год. в Глухолази, Полша, по време на което бяха обсъдени различни методи за неформално образование за промотиране на здравовословен начин на живот. Обучението беше организирано от Организацията за насърчаване и профилактика ХОПП от гр. Ополе, Полша. В обучителния курс участие взеха общо 7 представители на младежки организации от България, включително Калинка Гударовска, член на УС на Асоциация за развитие на българския спорт. В резултат от дейностите по тази инициатива бяха създадени и Неформални обучителни центрове (Non formal Education Centres – “NEC”), които ще бъдат управлявани от партньорските организации. Беше създаден и интерактивен международен младежки портал за здравна информация, който е насочен и към обучение на младежки работници в сферата на здравеопазването и превенцията, наличен онлайн https://startnow-erasmus.eu/. Беше представена онлайн платформа, в която са налични всички разработени в рамките на проекта обучителни модули: www.startnow-learning.eu. Обширна публика "Как да промотираме здравето сред младите хора чрез неформални методи" беше разработена в рамките на проекта, която ще спомогне на младежки работници и спортни специалисти да запознаят младите хора с теми, които касаят здравето им. Линк към публикацията (английски език): https://issuu.com/onet597/docs/startnow_-how-to-promote-health-in- ?fbclid=IwAR0h3wWmjNi-huLKi8JWh04QVQ9CxmLjNnACaVDJSagBHfpZxZwwaaueHdI Според издание от 2017 година на световна здравна класация (Global Health Index) българите са на 68-о място по здраве в света. Макар и извън първите 50 места, България се е придвижила с пет позиции напред. В класацията за 2016 г. например тя е била 73-а, като въпреки това леко подобрение, все още са крайно необходими спешни мерки за подобряване на здравословния статус на българите. “Start now!: Старатегическо партньорство за промотиране на здравето сред младите хора” е проект в рамките на програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 на Европейската комисия.