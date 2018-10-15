Моторист без книжка се заби в паркирано "Пежо"
15 октомври 2018, понеделник / 12:31; Коментари: 0
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Случаят е от 13 октомври. В 17:55 часа на улица в Генерал Тошево, 27-годишен мъж от село Присад, карайки мотопед, загубил контрол и се блъснал в паркиран лек автомобил „Пежо”, с добричка регистрация.
Неправоспособен моторист катастрофира в Генерал Тошево, съобщават от полицията.
Случаят е от 13 октомври. В 17:55 часа на улица в Генерал Тошево, 27-годишен мъж от село Присад, карайки мотопед, загубил контрол и се блъснал в паркиран лек автомобил „Пежо”, с добричка регистрация.
В инцидента водачът се контузил - получил фрактура на носа. Настанен е в МБАЛ-Добрич, без опасност за живота. От полицията установили, че удареният мотопед е без регистрационни табели, а водачът е неправоспособен. По случая е образувано бързо полицейско производство.
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