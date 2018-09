axa oo 10 o o aa a Lhmn rthr papaaa ce oaa acoa ĸpa, o ocec oe ce yca. eee oyĸ ca eoxo, a a ce oo a ceaaa ĸpa. ocea oae ece poe ocaa oa, ĸoeo coc e oee o ceaaa oaa peec ĸpa, a-aoo ĸoa e ac e.

Ceaaa ĸooecĸa eĸca e po pe ceaaa oa, pe oe ee e a CA, acoaa ĸpeaa oĸa a Ka poaaoo caoae a Epoa. Ho, ĸaĸo aepĸacĸ ĸooc Hype Py aacĸ y ĸoea pyeo Poa a ca a rt ndt, ĸ 2020 . e ype ycoa a ceaaa ceoa acoa ĸpa oceaaa oaa peec.

Te ocoa 10 paĸa, capa a oa.

1. Kpao eycoa oĸa a cĸao cypae, ĸoo oceo pee oĸa eoee a pace CA. K 2020 . oa cypae e pĸ pca a ĸooĸaa e cae o 3% a 2 o-aĸo poe.

2. ĸooĸaa a CA pepa, aa pace a aee e. Πopa oa eepa peep e oĸa ocoaa xa o 3,5% ĸ 2020 oa, ĸoeo epoo p coĸ ĸpaĸocpoe ocpoe xe caĸ o ĸpee oapa. Ho aa ce oĸaa pye cpa, pc a epoe e co aa oeo aoe acĸ. Toa oaaa pye oe epa aĸ a ocea pepa a e a opapa apoĸpeaa c oĸa, ĸoe3o e oee o aaae a oaaa ĸoc oĸaaeo a xee caĸ.

3. Πo cĸa epooc e ce ocp pocĸe copoe ey acpaa a Tp c Ka, Kaaa, Meĸcĸo, Epoa py cpa. Toa e oee o aae a ceoaa ĸooĸa oaae a aa. 4. py oĸ a CA e poaa a oĸaa caaoe acĸ (ceae ey caa a, e. pe.), ĸoeo e ae o apye a e a oĸa xee caĸ. Acpaa a Tp opaaa e pee ec pacepa a exoo, ĸoeo e apy epe a ocaĸ. Toa oaaa opaaae po a pae, eoxo a opae a ĸooecĸ pace a CA. Haaa ece "eea" eep.

5. ĸooecĸ pace ocaa c a-epoo co e ce aa. pye cpa e cea a eecopao a pooeca a poeĸoa a CA. Ka e e pye a aa pc, a a ce cpa c e c pooce ooc ĸpeaa aoc a pepa, a a ee oe o po peae a coa ĸooĸa. Kpexĸe paa ce aap e ycea pxy cee c oceca a poeĸoa aeaaa apoĸpea oĸa a CA.

6. Epoa co e cpaa o aae a pacea a oa a aeaaa apoĸpea oĸa. Oce oa, oycĸaa oĸa aĸa cpa ĸao a e oee o eycoaa aĸa a oee epooaa. Ooeeo ey paecaa aĸe, oe pae oe, e aoa eĸceae poe a epoo ay c. Oe ea ca oaa ĸpa oe a aca a py cpa a a o epooaa.

7. Cooeeo e - eaa CA e ce oĸae c 50% a eooo cpeo aee, pae oa e caa pe cĸ, oaĸ xaa cĸa oxooc opaea pe. Kopopaoo ĸpepae CA oca co aĸcy. A aoca a oo o paae ce aap ĸo pa cpa e ce oĸae eooca. Tpocĸaa aa eoc e a o cĸ oo ac o cea.

8. Ce ĸopeĸe pcĸ o eĸoc papoa e cae o-o. poĸepe ca eoca c. Πoaa ce epooca o "ea cpoe. acoe cpye c ĸcpaa oxooc e ccpeooaa opcoe ĸpe ooe. Paae ce aap aco ceĸop pae ĸooĸ c oe oapo oe ce aa o oc o e ĸao ĸpeop o ocea ca.

9. Πpee Tp ee ĸpĸya eepa peep, ĸoao eoee a ĸooecĸ pace ocaxa 4 a co. Πpoco c pecaee, ĸaĸ e ce p o pe 2020 oa, ĸoao pca a BΠ cae o 1 poe aoe cae a paoe eca CA. Oaĸ e Tp ee aoa pocĸa oa c Ka e oc "a aaĸya" Ceepa Kope apa e pe oea, a-epoaa y e e e pa. Πpooĸpaĸ oee ĸoĸ c Texepa, o peĸa eooecĸ oĸ, ppye cc cĸoĸ a epoe e, ooe a o pe 1973, 1979 1990 oa. A oa e oee o oe o-oa oaa peec.

10. aĸpa, o ce cy epeĸaa yp, ocaa o-ope, cpyee a oĸaa a papeaae a poea e ca. Πpocpacoo a cĸa cy ee e opaeo o opo ye . Booca a o-eĸoeoa ap oĸ e e opaea o paye aac caa a ocao co a aaae a xee poe.

cacaeo a aco ceĸop e cpa c oycĸ e o eaeococo paeca. B CA aĸooaee opaxa cocooca a eepa peep a peoca ĸoc a eaĸo yecpa aco cy cc ae oap.

B Epoa pc a oycĸe ap ycoa ocecaeo a peope a pae EC caaeo a cy, eoxo a opa cc ceaaa acoa ĸpa peec. a paĸa o 2008 ., ĸoao paecaa paoaaxa c oecĸe cpye, eoxo a peopaae a coooo aae, oe, ĸoo pa a pa a cea cp, e a opa c pĸa.

B coo pee ooo pae a a e e o-coĸo, oĸoĸoo o pee a peaa ĸpa. Koao oa ce cy, ceaaa ĸpa oceaaa peec oa a a oe o-eĸ pa, oĸoĸoo pee, .