Сензация: Аспиринът ускорява рака

Група учени от Австралия и САЩ са достигнали до сензационния извод, че ацетилсалициловата киселина, основа на аспирина, увеличава риска от кръвотечение и стимулира развитието на рака. Статията с изводите от мащабно изследване са публикувани на 16 септември в The New England Journal of Medicine, предаде БНР.

В изследването са участвали повече от 19 000 човека на средна възраст 74 години без заболявания, за които се прилага лечение с аспирин. Те били разделени на две групи и в продължение на 5 години първата група приемала по 100 мг аспирин дневно, а втората – плацебо.

При първата група са регистрирани средногодишно 21,5 на 1000 смъртни случаи, деменция или инвалидност, при втората 21,2 на 1000.

Според публикацията обаче случаите на рак в първата група са били забележимо повече.

Аспиринът е едно от най-популярните лекарства и по-ранни изследвания доказват, че той е ефективен срещу образуването на тумори, както и при намаляване на опасността от рецидиви при сърдечно-съдови заболявания при възрастни хора