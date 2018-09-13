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„Обеля“ празнува Кръстовден с литургия

13 септември 2018, четвъртък / 09:11; Коментари: 0
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„Обеля“ празнува Кръстовден с литургия

Столичният квартал „Обеля“ чества своя храмов празник на 14 септември Кръстовен. По този повод негово преосвещенство Белоградчишкият епископ Поликарп ще оглави Архиерейска вечерня в местния храм „Въздвижение на Светия Кръст Господен“, съобщава mitropolia-sofia.org.

На 14 септември всяка година Православната църква прославя светия е Животворящ Кръст Господен – Кръстовден. Началото на литургията е тази вечер в 18 часа. Приканват се вярващите да вземат участие в богослужението. Това е традиционен празник, който се почита от живеещите в квартали.

С благословението на Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Неофит богослужението ще възглави Негово Преосвещенство Белоградчишки еп. Поликарп, викарий на Софийския митрополит.

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