Заместник-кметът на София по направление транспорт Евгени Крусев ще провери изграждането на ново тролейбусно трасе в ж.к.“Младост“. Тролейбусното трасе е изградено от бул.”Андрей Сахаров” до ж.к. “Младост” 2. Предстои въвеждането му в експлоатация. Проверката ще бъде в ж.к.“Младост“ 2 на ул.”Св.Киприян” до обръщателното ухо на автобус 306.