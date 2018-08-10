Евгени Крусев ще провери изграждането на ново тролейбусно трасе в ж.к.“Младост“
10 август 2018, петък / 08:59; Коментари: 0
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Заместник-кметът на София по направление транспорт Евгени Крусев ще провери изграждането на ново тролейбусно трасе в ж.к.“Младост“. Тролейбусното трасе е изградено от бул.”Андрей Сахаров” до ж.к. “Младост” 2. Предстои въвеждането му в експлоатация. Проверката ще бъде в ж.к.“Младост“ 2 на ул.”Св.Киприян” до обръщателното ухо на автобус 306.
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