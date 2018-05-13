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Общинският съветник от БСП в СОС Альоша Даков ще проведе приемна за граждани

13 май 2018, неделя / 11:14; Коментари: 0
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Общинският съветник от БСП в СОС Альоша Даков ще проведе приемна за граждани

На 14 май, понеделник, от 16:00 до 18:00 ч. общинският съветник от БСП в СОС Альоша Даков ще проведе приемна за граждани в Районния съвет на БСП – Изгрев на ул. Пиер Дегейтър“ 1 в ж.к. Изток“.

Допълнителна информация може да получите на телефон 0899 834 282.

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