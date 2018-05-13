На 14 май, понеделник, от 16:00 до 18:00 ч. общинският съветник от БСП в СОС Альоша Даков ще проведе приемна за граждани в Районния съвет на БСП – Изгрев на ул. „Пиер Дегейтър“ 1 в ж.к. „Изток“.

Допълнителна информация може да получите на телефон 0899 834 282.