Общинският съветник от БСП в СОС Альоша Даков ще проведе приемна за граждани
13 май 2018, неделя / 11:14; Коментари: 0
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На 14 май, понеделник, от 16:00 до 18:00 ч. общинският съветник от БСП в СОС Альоша Даков ще проведе приемна за граждани в Районния съвет на БСП – Изгрев на ул. „Пиер Дегейтър“ 1 в ж.к. „Изток“.
Допълнителна информация може да получите на телефон 0899 834 282.
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