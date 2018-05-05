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Испания спаси 476 мигранти в Средиземно море

6 май 2018, неделя / 13:50; Коментари: 0
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Испания спаси 476 мигранти в Средиземно море

Испанските служби за спасителни операции по море спасиха през последните 48 часа 476 мигранти в Средиземно море, предаде АП.

Мигрантите са се придвижвали с 15 малки плавателни съда, потеглили от африканските брегове. Изглежда благоприятните метеорологични условия в Гибралтарския проток са довели до засиления миграционен поток. Всяка година хиляди мигранти опитват да достигнат Испания и други европейски страни в предоставени от трафиканти лодки и корабчета. Хиляди мигранти се давят ежегодно, защото тези съдове са негодни за плаване в открити води.

 

 
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