Испания спаси 476 мигранти в Средиземно море

Испанските служби за спасителни операции по море спасиха през последните 48 часа 476 мигранти в Средиземно море, предаде АП.

Мигрантите са се придвижвали с 15 малки плавателни съда, потеглили от африканските брегове. Изглежда благоприятните метеорологични условия в Гибралтарския проток са довели до засиления миграционен поток. Всяка година хиляди мигранти опитват да достигнат Испания и други европейски страни в предоставени от трафиканти лодки и корабчета. Хиляди мигранти се давят ежегодно, защото тези съдове са негодни за плаване в открити води.