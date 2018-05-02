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Допълнителни ваучери по кампанията "Великден за всеки"

2 май 2018, сряда / 12:17; Коментари: 0
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Допълнителни ваучери по кампанията "Великден за всеки"

Нови 11 418 пенсионери, които не са получили великденски
надбавки от правителството, ще бъдат подпомогнати с допълнително
набраните по кампанията 228 360 лв., реши Общественият съвет за
управление на постъпилите финансови дарения.
Досега хранителни ваучери от „Великден за всеки“ са получили
13 057 пенсионери в затруднено социално и материално положение.

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