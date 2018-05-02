Допълнителни ваучери по кампанията "Великден за всеки"

Нови 11 418 пенсионери, които не са получили великденски

надбавки от правителството, ще бъдат подпомогнати с допълнително

набраните по кампанията 228 360 лв., реши Общественият съвет за

управление на постъпилите финансови дарения.

Досега хранителни ваучери от „Великден за всеки“ са получили

13 057 пенсионери в затруднено социално и материално положение.