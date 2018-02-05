Възстановено е топлоподаване в кварталите "Гео Милев", "Слатина" и "Яворов"

От "Топлофикация - София" информираха, че аварията, засегнала кварталите "Гео Милев" , "Яворов" , части от кв."Слатина" и кв."Подуене - Редута", е отстранена и топлоподаването е възстановено.

Във вчерашния ден поради авария на главен топлопровод временно бе прекъснато топлоподаването в части от кварталите, "Слатина" ив карето между улиците: бул."Шипченски проход", ул."Коста Лулчев", ул."Гео Милев", ул."Слатина"; както и между улици: ул."Калиманци", ул."Иларион Драгостинов", ул. "Атанас Узунов", ул."Велчо Атанасов", ул."Боян Магесник", бул."Мадрид", бул."Евлоги и Христо Георгиеви", ул."Мизия", ул."Хан Омуртаг" и бул."Ситняково".

От топлофикационното дружество поднасят извинения за причиненото неудобство.