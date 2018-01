Имани с два концерта в София и Пловдия

Поп-соул звезда Имани се завръща у нас с уникалния си бенд. Френската певица ще гостува с грандиозно шоу на 10-и юни в Античния театър в Пловдив и на 12-и юни в зала 1 на НДК.



Певицата, чиито корени я свързват с екзотичните Коморски острови, работи известно време като модел в Ню Йорк, но за радост на публиката си се връща към детската си мечта и започва да се занимава по-сериозно с музика през 2008 г.



В авторските си парчета вплита африканските островни ритми и така създава собствения си неповторим стил. Творческият ѝ псевдоним означава "вяра", "доверие", "откровеност". Именно такава е и музиката ѝ – честна и изпълнена с оптимизъм, с интерес към света и благородните каузи.



Емблематичното парче You Will Never Know се превърна в безспорен хит и се задържа начело на класациите задълго, както и ремиксът на Don’t Be So Shy, оглавил чартовете в

Австрия, Германия, Полша и дори Русия.



Изключителен успех беляза и последният албум на певицата – The Wrong Kind of War. Песни от него, както и най-обичаните ѝ парчета ще очакват феновете в Пловдив и София през юни.